В правительстве Белоруссии опровергли информацию о введении комендантского часа

Оппозиционеры не согласны с результатами выборов Фото: Александр КОЦ

В правительстве Белоруссии заявили, что официальной информации о введении комендантского часа нет. Об это 11 августа сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря Совета министров Александру Исаеву:

- Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет.

Оппозиция третий день выходит на акции протестов - люди недовольны итогами выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Светлана Тихановская - 10 процентов. Даже посте того, как она обратилась к гражданам с призывом остаться дома и не участвовать в митингах, ее сторонники продолжили собираться в центре Минска.

Вечером 11 августа вновь начались задержания. Часть активистов взяли у станции метро Пушкинская, где накануне погиб протестующий. В Бресте тоже разгоняют демонстрантов, в ход идут резиновые пули.