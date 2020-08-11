Вероника Цепкало призвала мировое сообщество признать Светлану Тихановскую победителем на выборах президента Белоруссии 2020

Тихановская уехала из Белоруссии Фото: REUTERS

Вероника Цепкало записала видеообращение и обратилась к экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской, которая уехала в Литву и попросила сограждан прекратить акции протестов.

Сторонники Тихановской назвали ее отъезд неожиданным и подозревают, что это была вынужденная мера.

- Дорогая Светлана, все мы видели и слышали твое видеообращение этим утром. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем,- сказала Вероника Цепкало.

Ее муж, кстати, тоже хотел стать кандидатом на выборах в 2020 года, но в ЦИК ему отказали.Так что Вероника Цепкало решила поддерживать Тихановскую и вошла в объединенный оппозиционный штаб.

Цепкало заявила, что несмотря на данные по итогам голосования ЦИК, Тихановская - "единственный легитимный президент", а отъезд в Литву - это результат "запугивания".

- Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власти оказывают давление на нас: они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности,- заявила Вероника Цепкало.

За Тихановскую, со слов ее сторонницы, сейчас борется народ на Родине, толпа протестующих, добавляет она, это не присланные Западом или кем-то еще провокаторы, это простые люди, которые "хотят другого будущего для своих детей".

Цепкало также обратилась к силовикам, которые оказались в этой ситуации против народа.

- Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законоизбранного президента,- сказала Вероника Цпкало.