В центре Бреста началась столкновения протестующих с ОМОНом

В центре Бреста столкновения активистов и силовиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Бресте толпа протестующих набросилась на сотрудников ОМОН. Несогласные с результатами выборов президента Белоруссии к вечеру вновь стали собираться в центре. Так происходит уже третий день подряд, с вечера 9 августа, когда объявили результаты экзит-полов.

Сторонники кандидата Светланы Тихановской уверены, что итог голосования должен быть другим. По данным ЦИК Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская -10 процентов. Несмотря на то, что проигравшая кандидат покинула стану и призвала граждан прекратить протесты, акции продолжились. Градус напряженности не ниже вчерашних митингов.

В Бресте ОМОН попытался согнать толпу протестующих, в ответ те набросились на силовиков. Большинство людей вышли на "стенку" ОМОНовцев с голыми руками, без оружия, палок, коктейлей Молотова. На видео видно, как один человек распыляет на силовиков некое вещество из баллончика.