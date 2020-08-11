Спецкор "КП": В Минске у метро Пушкинская силовики набросились на журналистов и отобрали флешки с фотографиями

к месту гибели участника протеста белорусы весь день несли цветы Фото: REUTERS

В Минске центром сбора народных масс и соответственно, местом конфликта с силовиками, стала станция метро Пушкинская, где накануне погиб один из протестующих. Напомним, у мужчины в руках взорвалось устройство, которое он собирался метнуть в спецназовцев.

Весь день люди несли к месту гибели цветы - забор у дороги превратился в аллею из цветов. Здесь же вечером 11 августа журналисты вели съемку.

- 10 минут назад силовики накинулись на фотографов, которые вели съемку. Некоторых били по лицу. Всем было заявлено: либо едете в отдел, либо отдаете флешки. Желающих кататься в автозаке не оказалось,- сообщил спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Он сообщил, что площадь перекрыли силовики. За несколько дней протестов в Минске задержали около десятка российских журналистов. Некоторых из них почти двое суток держали в изоляторе без связи. Есть пострадавшие и среди местных представителей СМИ - 10 августа резиновой пулей ранили журналистку портала "Наша Нива".

- Я даже в Египте на революциях и контрреволюциях с таким не сталкивался,- сказал Александр Коц.