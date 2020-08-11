Как выбрать качественный световозвращающий элемент, рассказали в Госавтоинспекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На настоящий момент сертификация предметов со световозвращающими элементами в России не обязательна. В большинстве магазинов такая продукция - фактически галантерейные изделия. Они должны соответствовать определенному ГОСТу, но, к сожалению, так происходит не всегда. Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Ольга Позднякова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, как выбрать качественный товар с ярким световозвращающим элементом.

"Проверить легко можно бытовым способом. Например, если вы купили световозвращающий браслет, сфотографируйте его телефоном со вспышкой на расстоянии пяти метров. Если будет яркое белое свечение, то это световозвращающий элемент. Если хотите сравнить несколько таких предметов, также расположите на расстоянии 3-5 метров от себя и сфотографируйте", - пояснила она в беседе с ведущим программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и генеральным директором Экспертного центра «Движение без опасности» Вадимом Мельниковым.

Ольга Позднякова также рассказала, какие световозвращающие элементы сотрудники Госавтоинспекции чаще всего рекомендуют использовать пешеходам и водителям. По ее словам, самые заметные и яркие изделия имеют желто-лимонный либо серо-стальной цвет.