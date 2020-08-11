В Госавтоинспекции рассказали, где ребенка могут научить правилам управления велосипедом

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Вечером во вторник, 11 августа, в эфире радио "Комсомольская правда" вышел очередной выпуск программы "Россия в движении". Во время обсуждения вопросов профилактики детского дорожного-транспортного травматизма один из ведущих, генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников задался вопросом, как научить ребенка кататься на велосипеде и соблюдать при этом правила дорожного движения.

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Ольга Позднякова ответила на этот вопрос. Она напомнила, что на сегодняшний день в стране при образовательных организациях функционируют 32 тысячи отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) в которых состоят порядка 400 тысяч школьников. В рамках занятий этих отрядов особое внимание уделяется безопасному поведению на дорогах.

"Дети занимаются по разным направлениям, но основа – это изучение правил дорожного движения, оказания первой помощи, а также основ управления велосипедом", - пояснила Ольга Позднякова.

В рамках занятий отрядов ЮИД детям объясняют, что выезжать на велосипеде на проезжую часть можно только по достижении 14 лет. Еще одним важным правилом безопасности для юных велосипедистов является правильное пересечение проезжей части, - переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, спешившись и ведя велосипед рядом с собой.

Вадим Мельников поинтересовался, как обстоит ситуация с дошкольными организациями - функционируют ли там отряды ЮИД. Гостья программы рассказала, что работа движения в детских садах не предусмотрена, но в их образовательную программу все же заложено преподавание основ безопасности дорожного движения. Элементарные правила управления велосипедом тоже объясняются.

Госавтоинспекция МВД России призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей-велосипедистов, разъяснить им основные правила поведения вблизи проезжей части и во дворовых территориях, проконтролировать использование средств пассивной безопасности - шлемов, наколенников и налокотников, - а также световозвращающих элементов, регулярно проверять исправность тормозной системы и основных деталей велосипеда.