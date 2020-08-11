Задержанный в Минске фотокорреспондент Илья Питалев освобожден Фото: REUTERS

Задержанный в Минске фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев отпущен из СИЗО. Об этом вечером во вторник, 11 августа, рассказал российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телевизионного канала "Россия-24".

Он отметил, что все представитель прессы из России, которые все еще находятся в изоляторах Белоруссии, будут освобождены до конца сегодняшнего дня. Напомним, что отпустили также и корреспондента Meduza Максима Солопова. Сотрудники посольства России помогут ему в ближайшее время вернуться в родную страну.

- Один из региональных журналистов Никита Телиженко также сейчас вместе с нашими дипломатами едет в сторону здания посольства. Мы ждем, что Артем Важенков и Игорь Рогов скоро покинут заведение системы минского ГУВД. Это вопрос буквально не часов, а десятков минут, - сообщил Дмитрий Мезенцев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российский военный корреспондент Семен Пегов, которого 11 августа удалось освободить из изолятора в Минске сотрудникам посольства РФ, рассказал, что камеры переполнены, а точного списка задержанных ни у кого нет.