В Совфеде одобрили законы о наказании за отчуждение территорий России Фото: Евгения ГУСЕВА

Профильный комитет Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает законопроекты о лишении свободы на срок до 10 лет за попытки отчуждения территорий государства, а также об административных штрафах за призывы к этому. Об это сообщает ТАСС.

Данные проект вносят поправки в Уголовный и административный кодексы. В первую очередь, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны. При первичном нарушении будет грозить штраф до 300 тысяч рублей, при повторном – штраф до 400 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием средств массовой информации, сети Интернет или других информационных, телекоммуникационных или электронных сетей.

Уголовная ответственность за отчуждение части территории России предусматривает в качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до десяти лет.