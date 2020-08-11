В Москве у здания посольства Белоруссии собрались люди

У здания посольства Республики Беларусь на Маросейке собралось несколько сотен человек. Фото: REUTERS

Недовольные результатами президентских выборов граждане собрались у здания посольства Белоруссии в центре российской столицы. На улице в настоящее время находится примерно 400 человек, сообщает издание ТАСС.

Собравшиеся поддерживают протестующих на родине. Фото: REUTERS

Участники протестной акции скандируют политические лозунги, многие пришли с плакатами. Сотрудники московских правоохранительных органов призывают демонстрантов разойтись, периодически просят не мешать проходу граждан с помощью громкоговорителей, но собравшаяся у посольства Белоруссии толпа пока что не реагирует на призывы полиции. Основный их лозунг: "Лукашенко, уходи". В целом обстановка спокойная – задержан пока что только один активист движения SERB.

Люди также собрались на противоположной от посольства стороне дороги, в руках многие держат мобильные телефоны с включенными фонариками.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечерний Минск сегодня даже близко не похож на вчерашний: редкие прохожие на пустых улицах, свободные от трафика дороги, рассредоточившемся по городу силовики. ОМОН приспособился к новой тактике протестующих, так называемой «децентрализации протеста», когда небольшие группы демонстрантов возникают одновременно в разных точках белорусской столицы.