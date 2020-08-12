«Светлана Тихановская разбудила Беларусь»: журналист оценил отъезд кандидата в президенты в Литву

Николай Александров считает, что второй свой видеоролик Тихановская записывала не по своей доброй воле Фото: REUTERS

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву, после чего в интернете появились два ее видеообращения: в первом политик заявила, что у нее не было выбора, поэтому она решила уехать. Во втором призвала прекратить протесты в Минске, не поднимая глаз и словно читая текст по бумажке. Обращения Тихановской и ее поезду в Литву прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» журналист и редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров.

Он отметил, что несмотря на то, что политик внезапно покинула родину, не стоит списывать ее со счетов. Светлана, по мнению Александрова стала яркой фигурой, которая за удивительно короткое время сумела вырасти в большого и интересного политика.

- Я не считаю, что Светлана Тихановская сейчас как бы отыграна, нет. Она сформировала определенный бренд в республике и за ее окрестностями, стала такой яркой фигурой. То, что сейчас с нею произошло, и ее выдворение за пределы Белоруссии, это пока сейчас еще подлежит осмыслению. Какой она будет дальше - определит недалекое будущее. Количество людей на митингах в последние дни говорит о том, что Светлана Тихановская разбудила Беларусь, - отметил литератор.

Николай Александров считает, что второй свой видеоролик Тихановская записывала не по своей доброй воле – на протяжении всего видео царила атмосфера зажатости, чтения с бумажки, чего не было бы, если бы политик говорила от себя осознанно. Журналист отметил, что «выдворение» кандидата в белорусские президенты из страны было, вероятнее всего, инициативой госорганов или спецслужб из Беларуси.

- Не исключаю, что силовики могут открыть огонь по протестующим, если они не утихнут. Однако в настоящий момент в Бресте атмосфера какого-то затишья, с некоторой как бы ноткой ужаса. Мимо наших окон ни машина не проезжает, не видно ни человечка. Вчера было совершенно иное, - подчеркнул редактор сайта «Брестский курьер».