Забрали фото и ударили ногой: Видео, как ОМОН унижает журналиста в Минске, сняли очевидцы

Видео, как ОМОН унижает журналиста в Минске, сняли очевидцы. Фото: кадр из видео

В Минске идет третий день массовых акций протеста после оглашения результатов голосования на выборах президента Белоруссии. Сегодня особое внимание местные силовики решили уделить представителям прессы, которые делают репортажи о сложившейся в республике ситуации.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как позволяет вести себя ОМОН: журналиста грубо хватают, отталкиваю, бьют ногой, а после заставляют отдать флэшку с отснятым материалом, на котором, очевидно, запечатлены насильственные действия со стороны силовиков.

Издание Sputnik Беларусь сегодня сообщало о неоднократных случаях жестокости белорусских правоохранителей по отношению к представителям прессы. Силовики без опознавательных знаков в черных камуфляжах и шлемах разбивают камеры, забирают карты памяти, срывают бейджи у журналистов.

- Мне разбили экран камеры кулаков. У меня и моих коллег отобрали карты памяти. У двоих специально сорвали бейджи, - рассказал фотокорреспондент Аssociated Press Сергей Гриц.

При этом такая ситуация сложилась не только в Минске, но и других городах: в Гродно фотографа TUT.BY окружил ОМОН и заставил удалить несколько снимков; в Бресте толпа силовиков набросилась на корреспондента этого издания Станислава Коршунова – его жестко задержали и увезли в неизвестном направлении.