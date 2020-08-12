Политолог: Люди собираются стихийно по всему Минску, и ОМОН их так же стихийно давит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белоруссии идет третий день массовых акций протеста, местные СМИ и очевидцы сообщают о неоднократных случаях насилия и необоснованных арестов со стороны минских силовиков. На этом фоне Евросоюз заявил, что может ввести санкции против белорусских властей из-за подавления протестов. В эфире Радио «Комсомольская правда» доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал возможность введения таких мер европейскими властями против Лукашенко.

По мнению эксперта, главный фактор, который останавливает Евросоюз от введения санкций против Лукашенко, - риск уничтожения многолетней работы, которую вели европейские страны по «отманиванию» белорусского президента от России.

- Если мы введем санкции, то мы просто толкнем Лукашенко в объятия Москвы. Так говорят в Европе. Однако если протесты будут продолжаться, то санкции введут. Ну а дальше-то что? Для него сейчас на кону стоит гораздо большее – его власть. И в этой ситуации Лукашенко делает то, что, по его мнению, он должен делать. То есть он пытается порядком сбить эмоции. Но в негативном смысле – когда силовики жестко подавляют протесты и принуждают оппозицию прятаться от страха, - объяснил Геворг Мирзаян.

Доцент отметил, что народ Белоруссии не желает последствий по развалу государства, поэтому пока применение силы правоохранителями не перейдет определенную черту, протесты разрастаться не будут.

- Если силовики будут избивать детей, делать абсолютно неприемлемые вещи, и это выйдет в прессу, тогда акции протеста будут разрастаться. А пока, если честно, я не вижу у оппозиции шанса каким-то образом переломить ситуацию в свою пользу через силовые акции, - отметил эксперт.

Одной из главных проблем белорусской оппозиции Геворг Мирзаян считает отсутствие лидеров – протесты слишком стихийные, нет огромных масс протестующих, которые могли бы серьезно повлиять на ситуацию.

- Люди собираются стихийно по всему городу, и ОМОН их так же стихийно давит, не позволяя им собраться в одну большую толпу и устроить какой-то аналог майдана, - добавил доцент Финансового университета при правительстве России.

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