Колонны ОМОН и брошенные булыжники: Спецкоры "КП" сняли на видео Минск в ночь подавления протестов

Спецкоры "КП" сняли на видео Минск в ночь подавления протестов Фото: REUTERS

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц проехал по ночной столице Белоруссии, где третьи сутки подряд проходят массовые акции протеста и столкновения местных оппозиционеров с правоохранителями. В самом центре города обстановка не из приятных: по центральной улице движется колонна военных машин, автозаков и «скорых». Видео записано поздней ночью 12 августа.

Колонна автозаков и подразделений внутренних войск движется в сторону «Спортивной», судя по всем, там такое огромное количество силовиков собирается разгонять протестующих. Автомобили на улице сигналят проезжающей мимо них колонне, выражая свое недовольство и несогласие с действиями правоохранителей, весьма жестоко обращающихся с демонстрантами.

В скорых, как отметил один из корреспондентов «КП», тоже сидят отнюдь не медики: из окон видны черные одеяния силовиков «Алмаза» - спецподразделения Министерства внутренних дел Беларуси.

В какой-то момент колонная затормозила, ОМОНовцы вышли из машин и двинулись в сторону толпы. С собой они прихватили носилки на случай, если будут раненные.

На обочине дорог лежит куча булыжников – следы недавних столкновений между протестующими и милицией. Напомним, что демонстранты в ответ на агрессию силовиков бросали в правоохранителей камни, фейерверки и коктейли Молотова. Спецкоры встретили одного из местных, который рассказал им про одно из нападений ОМОНовцев на протестующих.

- Силовики закидывают газы, делают холостые выстрелы в никуда. Из одной машины забрали, буквально вырвали людей – их посадили в автозак, а машину отогнали. Еще двое убежали. В одну машину закинули светошумовую гранату и слезоточивый газ. Этой машине сказали остановиться, то она продолжала ехать, и они просто закинули, - рассказал очевидец. Судьба людей в этом автомобиле, по его словам, неизвестна.

Интересно, что вспышки насилия, колонные военных и милиции, столкновения и беспорядки в ночном Минске локальны. Стоит только отъехать на несколько кварталов от точки напряжения и город выглядит совсем по-другому.

- Отъезжаешь на несколько кварталов от точки напряжения, где бегают ОМОНовцы, протестующие, ездят колонны машин, - и попадаешь в сонные спящий Минск, в котором по тротуарам никто не ходит, машины не гудят, на обочинах не стоят военные и силовики, - рассказал спецкор, проезжая по спокойным улицам окраины белорусской столицы.

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