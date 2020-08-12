Колотили дубинками: Сотрудники "КП" рассказали, как их избили силовики в Минске Фото: REUTERS

Этой ночью в районе Минска Серебрянка силовики избили журналиста и водителя белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко и Антона Кулеша. Представители прессы мирно сидели в своем автомобиле, когда к ним подошли сотрудники местных силовых структур.

- Мы приехали в Серебрянку, чтобы осветить протесты, которые там происходили. Когда увидели бойцов в касках и с закрытыми лицами, отошли к парковке на перекрестке Рокоссовского и улицы Плеханова и сели в автомобиль, - рассказал Геннадий Можейко.

Силовики в этом время ходили по автостоянке в поисках спрятавшихся протестующих, но нашли они не демонстрантов, а журналистов. Автомобиль сотрудников «КП-Беларусь» окружили примерно 10 правоохранителей. Журналисты были в специальных жилетах с надписью "Пресса".

- Нам приказали выйти, мы представились, сказали, что пресса. Я показал удостоверение журналиста «КП» сотруднику. В ответ услышал маты, пошли удары дубинкой по руке и ноге, ударили рукой по лицу. В это же время наш водитель Антон по их приказу открыл багажник. Когда он наклонился и начала показывать, что там лежит, его стали бить по ногам дубинкой. Один силовик сказал, что у него сегодня день рождения, а вчера была годовщина свадьбы. И вместо того, чтобы он был в родном городе, он из-за нас, *******, уже месяц тут.., - вспоминает журналист.

Представителей прессы в итоге отпустили, приказав более никогда «здесь не появляться».

Корреспондент отметил, что в это же время силовики разбили окна соседнего автомобиля – судя по всему, кто-то сидел в салоне и отказался выходить. Однако, чем закончилась эта история, журналисты так и не узнали, поскольку были вынуждены уехать из-за угроз и агрессии силовиков.

Как сообщал сайт kp.ru, в третий день протестов разбушевавшиеся силовики в Минске и других городах Белоруссии решили отыграться на журналистах. У них отнимали бейджики, разбивали камеры, насильно отбирали фото и флешки с репортажами.