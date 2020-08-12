На избивающих человека силовиков в Минске сбросили дверь. Фото: кадр из видео

В Минске на бойцов ОМОна, избивающих человека во дворе дома, очевидцы происшествия сбросили из окна одного из верхних этажей дверь. Видео было инцидента появилось в сети 12 августа.

На кадрах видно, как во двор многоэтажного дома забежала группа белорусских силовиков, который третий день подряд разгоняют протестующих местных жителей весьма агрессивными методами. Они повалили на землю поднявшего руки над головой мужчину, а затем начали его избивать ногами. Очевидцы происшествия из окон дома криками призывали правоохранителей остановить это безобразие.

Судя по всему, в определенные момент жильцы дома поняли, что ОМОНовцы перешли черту, и скинули на них дверь из верхних окон здания. Только после этого силовики отошли от лежащего на земле человека.

Силовики сегодня в Минске штурмовали подъезды и дворы жилых домов, а также припаркованные автомобили в поисках прячущихся протестующих. С найденным демонстрантами обходились жестоко: их избивали ногами и дубинкам, закидывали салоны их машин слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Досталось и журналистам «Комсомольской правды»: представителей прессы вытащили из их автомобиля, избили и заставили «немедленно убраться отсюда».