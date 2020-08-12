"Бьют по машинам, которые сигналят": Опубликованы видео, как силовики в Белоруссии избивают водителей

Опубликованы видео, как силовики в Белоруссии избивают водителей Фото: REUTERS

Третий день протестов из-за президентских выборов в Белоруссии подошел к концу. Он надолго запомниться местным жителям особой жестокостью и агрессией со стороны сотрудников силовых структур, которые любыми возможными способами пытались разогнать протестующих и, по всей видимости, отомстить им. В сети 11 и 12 августа появилось множество видео от очевидцев, на которых видно, как милиция и ОМОНовцы избивают водителей и их автомобили.

Так, один из очевидцев опубликовал запись с избиением минской милицией мотоциклиста. Что именно стало причиной столкновения мужчины и правоохранителей неизвестно, но на кадрах запечатлели, как милиционеры Белоруссии бьют безоружного мотоциклиста руками и дубинкой.

На другом видео агрессия со стороны сотрудников правоохранительных органов еще более яркая: группа силовиков остановила проезжающих мимо байкеров, поставила мужчин на колени и принялась жестоко избивать их ногами и дубинкам под возмущенные крики толпы.

В белорусском Гродно армейский джип без какой-либо причины протаранил легковой автомобиль. В результате одна из пассажирок машины – пятилетняя девочка – серьезно пострадала. Очевидец, которые отвез истекающего кровью ребенка и женщину (вероятно, мать девочки) в больницу рассказал, что протаранившие автомобиль силовики еще и задержали находящегося в нем мужчину. «Сами виноваты», - вот что услышали от правоохранителей пострадавшие.

Выместить свою злость ОМОНовцы решили не только на людях, но и на самих машинах. На этом видео видно, как группа силовиков пробегает вдоль улицы, попутно нанося мощные удары по проезжающим и припаркованным автомобилям.

В микрорайоне Минска Каменная горка силовики протаранили автомобиль, пытаясь его остановить. Недолгая гонка закончилась победой правоохранителей города: они подрезали машину, она была вынуждена резко затормозить, после чего ее водитель попытался сбежать. За ним тут же устремилась погоня.

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