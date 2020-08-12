Могут ли отстранить от работы не привитых от коронавируса врачей и учителей, рассказал советник Минздрава

Могут ли отстранить от работы не привитых от коронавируса врачей и учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший вторник в России зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Президент страны и представители Минздрава неоднократно говорили, что вакцинация от болезни будет абсолютно добровольной, однако по закону об иммунопрофилактике инфекций в случае отказа от прививки граждан могут временно отстранять от работы, связанной с высоким риском заражения. В эту категорию входят в числе прочих медики и учителя

В интервью kp.ru советник российского министерства здравоохранения Сергей Глаголев объяснил, смогут ли представителей данных профессий отстранить от работы, когда в стране начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Эксперт напомнил, что во время пандемии в России и других государствах мира власти ввели обязательный режим самоизоляции не только для пожилых граждан, но и для людей с хроническими заболеваниями, а также для тех, чьи профессии связаны с высоким риском заражения.

- Для них при отсутствии вакцинации контакт с широкими группами населения при неблагоприятной эпидемиологической обстановке может представлять значительный риск и потребовать ограничений очной работы, - объяснил вице-председателя Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам.