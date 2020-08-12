Эксперт объяснил, почему в России детей не будут прививать от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия вчера стала лидером мировой гонки за прививкой от коронавируса: в стране зарегистрировали первый препарат от заболевания «Гам-КОВИД-Вак». В инструкции к вакцине сказано, что возраст до 18 лет – это противопоказание для прививки. Объяснили это авторы инструкции «отсутствием данных об эффективности и безопасности» препарата. В интервью kp.ru советник министра здравоохранения России, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев рассказал, почему детей не будут прививать от коронавирусной инфекции.

- Дети, в большинстве своем, переносят болезнь легко, на практике более актуальна опасность передачи инфекции от них взрослым людям. А для взрослого населения как раз предусмотрена вакцинация, - сказал эксперт.

Сергей Глаголев отметил, что в целом по мере роста вакцинации среди взрослых мы можем прийти к достаточному уровню популяционного иммунитета к коронавирусу, а в таком случае вакцинация детей будет уже не нужна.

Кроме того, дальнейшее изучение вакцины позволит со временем разрешить ее применение в детской популяции.