Нарколог рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять спиртные напитки, ведь алкоголь может ослабить иммунную систему пациента и действие препарата. Об этом рассказал Новости главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

- Почти любое лекарство, в том числе и вакцина от коронавирусной инфекции, не совместимы со спиртным, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия прививки, - предостерег специалист в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 августа российское министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали ученые центра Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V».

Когда в стране начнется массовая вакцинация от болезни, получить прививку сможет любой желающий на добровольных началах. Однако детей в России прививать от коронавируса не станут – эксперты в интервью «КП» рассказал, почему.

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