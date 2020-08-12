Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп отметил роль Российской Федерации и Саудовской Аравии в сокращение добычи нефти мире, а также в улучшении энергетики Соединенных Штатов. Об этом глава государства рассказал в интервью телевизионному каналу Fox News во вторник, 11 августа.

Лидер США отметил, что состояние американской нефтедобывающей отрасли существенно ухудшилось после начала пандемии коронавирусной инфекции.

- Мы позвонили России, президенту Владимиру Путину, и Саудовской Аравии, которые сократили добычу нефти на десять миллионов баррелей в день. Мы таким образом спасли энергетику,- сказал Дональд Трамп.

Он напомнил, что стоимость энергетического ресурса в мире в настоящее время достигает 41 доллара за баррель. При этом розничные расценки на бензин в США в среднем составляют два доллара за галлон.

Напомним, что в июне этого года министры ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ на своей встрече приняли решение продлить режим сокращенной добычи нефти еще на месяц. В июле сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки — столько же, сколько было в мае и июне.