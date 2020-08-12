Последние новости на утро 12 августа 2020: ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска Фото: REUTERS

Последние новости на утро 12 августа 2020 года: завершился третий день массовый акций протеста и столкновений с правоохранительный органами протестующих в Белоруссии. В этот раз силовики в столице государства отличились особой агрессией как по отношению к демонстрантам, так и к обычным прохожим. В город вечером въехали колонны ОМОНа и «скорые», в которых находились силовики. Они отлавливали небольшие группы протестующих граждан страны, избивали их, забрасывали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Не обошла ситуация стороной и российских журналистов, которые прибыли в Минск для освещения протестов. В Серебрянке местными правоохранителями были избиты журналист и водитель белорусской "Комсомольской правды" Геннадий Можейко и Антон Кулеша. При этом представители издания показали свои удостоверения и были одеты в специальные жилеты с надписью «пресса», но силовиков это не остановило.

Очевидцы жестких задержаний и избиений и сами протестующие отвечали ответным «огнем»: так, в одном из дворов на головы избивавшем упавшего на землю мужчину ОМОНовцам жители дома сбросили тяжелую дверь.

Чуть позже ОМОН и другие силовые структуры и внутренние войска покинули Минск, когда протесты постепенно утихли. Сейчас в столице ситуация в целом вернулась под контроль властей.

Протесты в Минске в настоящее время одна из наиболее важных тем, однако не следует забывать и о других насущных проблемах. Министерство труда Российской Федерации перечислило сферы, работники которых находятся под наибольшей угрозой увольнения. В список вошли сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, а также транспортная отрасль.

Кстати, Россия вчера стала лидером мировой гонки за прививкой от коронавируса: в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от заболевания «Гам-КОВИД-Вак». В интервью kp.ru эксперт объяснил, что детей от нее прививать пока что не станут, ведь они, как правило, болеют только в легкой форме, на практике более актуальна опасность передачи инфекции от них взрослым людям. А для взрослого населения как раз предусмотрена вакцинация. Специалист также рассказал, смогут ли отстранить от работы не привитых от коронавируса врачей и учителей: он считает, что это вполне возможно из-за большого риска заразиться.