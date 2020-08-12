Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией крупнейшей проблемой в мире

Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры по соглашению о ядерном разоружении с Россией крупнейшей международной проблемой.

- Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они очень сильно этого хотят. - Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня, - заявил президент США в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Трамп также отметил, что идёт совместная с Россией работа

Напомним, США и Россия подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он истекает через 10 лет, 5 февраля 2021 года. По совместному решению стран договор могут продлить на пять лет. Россия просит США ускорить продление документа, называя ДСНВ золотым стандартом в области разоружения.

Ещё одна совместная консультация по стратегической стабильности для Москвы и Вашингтона пройдёт в Вене с 16 по 18 августа. Делегацию из России возглавит замглавы МИД Сергей Рябков, а делегацию из США - спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.