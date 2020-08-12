В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям до 35 дней Фото: Shutterstock

В Госдуме предложили давать увеличенный отпуск родителям, которые воспитывают трех и более детей. Инициатива поступила от депутата Иван Сухарев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Депутат предлагает ведомству рассмотреть возможность предоставления многодетным родителям до 35 дней оплачиваемого отпуска.

Объясняя данное предложение, Сухарев пишет, что данная категория граждан несет колоссальную нагрузку, но при этом они могут рассчитывать только на 28 дней отдыха.

- Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми, - говорится в письме депутата.

Он просит министра рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс РФ изменения, которые смогут предоставить дополнительные социальные гарантии многодетным семьям, пишет RT.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ начало разрабатывать поправки в законодательство об увеличении пособия на детей от трех до семи лет для малоимущих семей. Эксперты уверены, что данные выплаты помогут поддержать родителей в сложной финансовой ситуации, пишет ФАН.