В Минске заработали все соцсети и мобильный интернет

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минске восстановлена работа мобильного интернета и всех социальных сетей. Связь возобновилась в 6:50 сразу для всех ранее недоступных ресурсов.

В день проведения выборов президента Беларуси люди стали жаловаться на перебои в работе мобильного интернета, многих социальных сетей и VPN.

Корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин сообщал 9 августа о нарушении работы мессенджеров. В тот же день заместитель гендиректора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков заявил, что нарушения в доступе к интернету произошли из-за перегрузки серверов. В Национальном центре обмена трафиком отметили "фиксируемые с минувшей ночи DDoS-атаках".

Напомним, ЦИК Беларуси после выборов сообщил о победе Александра Лукашенко с 80,08% голосов. В республике третьи сутки продолжаются протесты, их жестоко подавляют сотрудники силовых структур.