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Стали известны детали указа Трампа о запрете TikTok

Два документа запрещают проводить любые сделки с владельцами соцсети ByteDance
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Reuters: указ Трампа может запретить размещение TikTok в магазинах приложений

Reuters: указ Трампа может запретить размещение TikTok в магазинах приложений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, которые запрещают проводить любые сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской социальной сетью TikTok, а также с её дочерними предприятиями. Кроме того, документ запрещает проводить любые сделки, касающиеся социальной сети WeChat.

Указ может запретить магазинам приложений App Store и Google Play размещать у себя приложение TikTok, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

О своём намерении запретить TikTok Трамп заявил ещё 1 августа.

3 августа президент США уточнил, что соцсеть запретят на территории США, если одна из компаний в США не купит американский сегмент TikTok.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в указе о борьбе с TikTok говорится, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, все еще продолжает угрожать нацбезопасности, внешней политике и экономике государства".