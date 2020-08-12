Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов Фото: REUTERS

Цены на авиакеросин резко пошли вверх после частичного возобновления международных рейсов. Об этом сообщает Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Представители организации уже обратились в Минтранс, Минэнерго и ФАС провести проверку обоснованности подорожания топлива. В документе предоставлены данные о закупочных ценах на топливо в период с 11 августа по 10 сентября. В сравнении с показателями июля стоимость серьезно возросла.

На сколько подскочили цены на керосин в аэропортах:

Кольцово (Екатеринбург) – увеличение на 62,1%,

Красноярск - 48,6%.

Краснодар - 48,4%,

Жуковский – на 36%,

Домодедово - на 33,4%,

Иркутск - 28,1%,

Благовещенск - 21,1%,

Владивосток - 20,4%,

Пулково – на 18 %.

Если стоимость не удастся скорректировать, то ситуация может отразиться на цене авиабилетов.

- Столь резкий рост цен на авиатопливо почти полностью нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в отрасли и созданию условий для восстановления спроса, - цитирует «Известия» письмо ассоциации.

Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что расходы авиакомпании на керосин занимают в цене билета примерно 25%.

Увеличение стоимости топлива на 50–60% может спровоцировать подорожание билетов на 10–15%.

Но, скорее всего, до конца лета подорожания не произойдет, так как основная часть билетов до сентября уже распродана.

- Стратегия топливных компаний повторяется каждый высокий сезон. Как только увеличивается пассажиропоток и прибыть авиакомпании, поставщики топлива резко увеличивают цены и удерживают их до конца сезона, изымая часть прибыли у авиакомпаний, - объясняет генеральный директор Infomost Борис Рыбак.

Кстати, многие эксперты сходятся во мнении, что экономически обоснованной считается цена, при которой пассажир платит 100 долларов за 1 тыс. км. пути.

Тем временем утверждены правила по частичному возмещению расходов гражданам РФ, которые до конца 2020 года решат отдохнуть в регионах России. Чтобы получить выплаты, нужно оплатить тур банковской картой «Мир».

К самой поездке тоже есть отдельные требования: она должна быть не короче четырех ночей и не дешевле 25 тыс. рублей, пишет RT.