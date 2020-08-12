В Минске сообщили о задержании мужчины, раздающего деньги протестующим

Белорусская милиция сообщила, что задержала мужчину, который платил за участие в беспорядках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусское агентство БелТА сообщило, что МВД задержало в Минске около торгового центра "Дана Молл" мужчину, который раздавал деньги протестующим.

- При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В его рюкзаке было обнаружено более 10 тыс. долларов, которые предназначались в качестве оплаты участникам массовых беспорядков, - сообщили в МВД.

По данным полиции, задержанный уже был судим по статье о приобретении, хранении и пересылке особо опасных психотропных веществ. Он также привлекался несколько раз к административной ответственности.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Минске местные полицейские избили журналиста и водителя белорусской "Комсомольской правды" - Геннадий Можейко и Антон Кулеша.