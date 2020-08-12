Россияне массово жалуются на проблемы с кредитными каникулами Фото: Алексей ФОКИН

Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул. Данную льготу установил президент во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

Чаще всего жалобы поступают на ложное информирование клиентов об условиях льготного периода, порой требуют непредусмотренные законом документы, затягивают рассмотрение заявок или вовсе игнорируют их.

Проект ОНФ «За права заемщиков» уже обращался в ЦБ и указывал на подобную проблему. А вот в банках отрицают проверки и нарушения.

- ЦБ регулярно выявляет нарушения и недобросовестные практики при предоставлении гражданам льготного периода по ссудам, - рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что сформировалась позиция, в которой клиент заведомо виноват. Но без аудиозаписи разговора с сотрудником банка, отстоять права заемщика почти невозможно.

- Сегодня человек должен сам доказывать, что банк допустил нарушение. Это недопустимая практика, поэтому мы считаем необходимым проведение проверки в банках, — отметила Лазарева.

Ранее юрист рассказала о подводных камнях при получении материнского капитала. В основном это касается ситуаций, когда средства тратятся на приобретение жилья, пишет ФАН.