Эксперты предсказали дальнейшее падение рубля

С начала лета российская валюта потеряла 10 процентов стоимости Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала лета российский рубль потерял 10 процентов стоимости. Доллар дважды перешагивал психологическую отметку в 74 рубля за последние пару недель. При этом цены на нефть относительно стабильны.

Эксперты подчеркивают, что у нынешней ситуации есть объективные причины. Ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист обращается к стоимости «черного золота». Нефть хотя и росла в цене, все-таки еще ниже комфортного для рубля показателя в 50 долларов за баррель.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, решающую роль в слабом рубле этим летом сыграли внутренние причины. Например, отрицательную роль сыграло снижение валютных интервенций ЦБ РФ. Снижение ключевой процентной ставки лишило рубль поддержки со стороны долгового рынка, а падение доходности ОФЗ ослабило интерес инвесторов.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман указывает на фундаментальные факторы, мешающие рублю укрепиться.

- Нефтяные цены вряд ли будут расти вверх на фоне напряженности в отношениях США и Китая. В мире имеются опасения относительной второй волны пандемии, к тому же, с августа возросла и добыча нефти на 2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ по соглашению между ними, - поясняет «Известиям» Гойхман.

Тем временем, Россия за первые шесть месяцев 2020 года поставила в США рекордное количество нефтепродуктов — более девяти миллионов тонн на 2,2 миллиарда долларов. Эксперт объяснил, чем это может обернуться, пишет ФАН.