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Экономика

В России эксперты сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса

Аналитики считают, что это падение станет сильнейшим за 16 лет
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Весной совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малых компаний) сократилась на 67%

Весной совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малых компаний) сократилась на 67%

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За три месяца весны 2020 года прибыль крупного и среднего бизнеса в России сократилась на 67%, сообщается в отчёте международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты заявляют, что спад совокупной прибыли российских компаний станет наибольшим всё время наблюдений, то есть за 16 лет.

Лидерами по убытку с марта по май стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Республики Коми.