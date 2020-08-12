В России эксперты сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса

Весной совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малых компаний) сократилась на 67% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За три месяца весны 2020 года прибыль крупного и среднего бизнеса в России сократилась на 67%, сообщается в отчёте международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты заявляют, что спад совокупной прибыли российских компаний станет наибольшим всё время наблюдений, то есть за 16 лет.

Лидерами по убытку с марта по май стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Республики Коми.