В Бейруте российские спасатели нашли тела ещё двух погибших

При разборе завалов в Бейруте обнаружили тела еще двух погибших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бейруте спасатели МЧС России нашли под завалами тела ещё двух погибших, сообщили в ведомстве.

- Сегодня ночью спасателями МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте было обнаружено два тела погибших, - сказано в сообщении министерства.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута взорвался склад с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Ударная волна разрушила сотни домов и машин на километры вокруг. Погиб уже 171 человек, пострадали более шести тысяч. До сих пор не найдены около 30 человек.

Селитра хранилась на корабле после того, как таможенные службы Ливана конфисковали её в 2014 году. Сайт KP.ru сообщал, что владельцем судна под молдавским флагом оказался Игорь Гречушкин, гражданин России и резидент Кипра.

На сайте KP.ru опубликовано интервью с автором статьи 2014 года о корабле с аммонием. В беседе с "Комсомольской правдой" Михаил Войтенко рассказал, как предсказал трагедию шесть лет назад, назвав корабль "плавучей бомбой".

Сейчас столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения. Россия направила в Бейрут пять самолётов МЧС.

Сайт KP.ru также публиковал видео с беспилотника, на котором показан разрушенный Бейрут на утро после взрыва.