Василий Орлов на федеральном штабе по коронавирусу предложил создать стратегический запас дорогостоящих лекарств

Амурский губернатор на заседании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-NCOV поинтересовался: «Будут ли доведены до регионов требования по количеству коек, которые должны быть развернуты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки?».

Также Василий Орлов предложил создать на федеральном уровне стратегический запас дорогостоящих лекарств на случай возврата коронавируса осенью.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что средства на создание резерва лекарственных препаратов заложены. И это прописано в плане мероприятий. Также он подчеркнул, что не видит сегодня проблем с дефицитом лекарственных препаратов. Есть достаточное количество отечественных и зарубежных поставщиков, которые поставляют их для лечения ОРВИ, гриппа, пневмоний.

"Что касается свободных и занятых коек – готовим дополнения в существующий приказ, который позволит максимально оказывать плановую медицинскую помощь населению. Также на выходе дополнительный приказ о работе медицинских организаций в период гриппа. Здесь мы всё чётко отрегулируем", - прокомментировал Михаил Мурашко.

Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидситуация в России стабилизируется. Есть уверенный тренд на снижение ежесуточного количества заболевших.