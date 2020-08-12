Шойгу встретился в Хабаровске с Дегтяревым

Сергей Шойгу заявил о том, что до конца текущего года ведомство планирует заключить с компанией «Сухой» новый контракт

Министр обороны России России Сергей Шойгу заявил о том, что до конца текущего года ведомство планирует заключить с компанией «Сухой» новый контракт на поставку истребителей Су-35С на 70 миллиардов рублей.

Об этом глава Минобороны заявил во время встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Министр подчеркнул, что контракт это "новые рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет - 15 миллиардов и более 100 миллиардов - в федеральный бюджет».

Михаил Дегтярев заявил в ответ министру, что Хабаровский край "готов помочь предприятию с подбором высококвалифицированных кадров".