Материалы проверки по делу певицы Валентины Легкоступовой переданы в Следственный комитет

Сейчас собранные улики и показания свидетелей изучают следователи Фото: Борис КУДРЯВОВ

В среду, 12 августа, материалы проверки по делу известной певицы Валентины Легкоступовой были переданы из столичный полиции в Следственный комитет. Сейчас собранные улики и показания свидетелей изучают следователи по расследованию особо важных дел и, возможно, уже в ближайшее время все-таки будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, в кому певица впала 10 августа, находясь в наркологической больнице №17. Туда еще 7 августа певицу вместе с ее третьим мужем яхтсменом Юрием Фирсовым поместила ее старшая дочка Анэтта Бриль. Отчим из больницы сбежал, а Валентине Легкоступой стало хуже на третий день лечения. Уже в состоянии комы она была переведена в ГКБ №17. Причем в обоих больницах дочка артистки называла вымышленную фамилию матери. Уже сейчас понятно, что речь идет о тяжком вреде здоровью: на теле певицы множество синяков, а в кому она впала из-за застарелой травмы головы. Но кто ее причинил певице? Дети грешат на отчима. А сам Юрий Фирсов во всем винит алкоголь: « Валя выпила лишнего и грохнулась в ванной».

- В рамках доследованной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил «КП» источник в следствии.

Если она докажет что повреждения были нанесены человеком, то виновному грозит серьезное наказание. Уже сейчас понятно что речь идет о тяжком вреде здоровью. И, скорее всего, первым подогреваемым станет супруг певицы. Напомним, Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились всего месяц назад. По словам дочери певицы, сразу после свадьбы оба ушли в запой.