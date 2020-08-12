Снег в августе обещают синоптики в нескольких российских регионах

Синоптики прогнозируют похолодание и осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Летний температурный режим в ближайшие дни сохранится только в южных широтах России. А вот в центре и Черноземье продолжится похолодание. Температура воздуха здесь не прогреется выше 20 градусов. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Циклон, сформировавшийся над арктическими морями, несет холод на большую часть страны. На севере Центрального округа ожидается ниже +15. А на крайнем северо-востоке, откуда и распространяется арктический воздух, в дневные часы температура воздуха и вовсе составит порядка +10 градусов. Осадки ожидаются повсеместно, но не сильные. Наибольшее число дождей выльется в Поволжье.

«В самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег», - цитирует прогноз синоптиков «Российская газета».

При этом к концу недели на территорию России начнет распространяться антициклом, и погода будет постепенно проясняться. Так, в Москве потепление намечено уже на субботу. В этот день будет около 20 градусов. Далее погода будет улучшаться, а на следующей неделе синоптики обещают возвращение лета.

В Сибирской части России метеорологи Гисметео прогнозируют до конца августа комфортную погоду с небольшими осадками. Температура воздуха в этой части России будет держаться на уровне 20 градусов или чуть выше, пишет сайт «Свободная пресса».