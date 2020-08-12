Глава Минздрава рассказал, как будет отслеживаться состояние людей получивших вакцину от COVID-19

Михаил Мурашко заявил, что идет разработка приложения, которое будет отслеживать состояние людей получивших вакцину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе брифинга ответил на вопрос о том, как будут отслеживаться состояния медработников и учителей получивших вакцину. Он заявил, что идет работа над созданием мобильного приложением для отслеживания состояния пациентов, где они смогут сообщать о своих ощущениях.

«Вчера мы объявляли о том, что формируется информационный ресурс. В рамках борьбы с ковидом была создана информационная система, и ее мы планируем расширить до .... получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то, температурных реакций и еще что-то, то будет собираться все в единую базу. Также сейчас идет работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о своих ощущениях», - сказал Михаил Мурашко.

Напомним, что 11 августа президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса стала первой официально зарегистрированной. Речь идет о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, которая прошла испытания и готова к массовому применению.