Twitter анонсировал новую функцию для пользователей

В социальной сети появилась новая функция для пользователей Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Twitter появилась новая функция. В сервисе микроблогов пользователям теперь можно самим определять контакты, которые могут отвечать на их публикации. Об этом заявила пресс-служба компании на официальном сайте.

Директор по управлению продуктами Сьюзан Кси заявила, что тестирование новой функции началось в мае. За короткий срок пользователи отметили удобство функции и подтвердили, что хотели бы пользоваться ей постоянно.

«Иногда люди намного более комфортно чувствуют себя, рассказывая о происходящем, если они сами решают, кто может им ответить», - подчеркнула Сьюзен в сообщении.

Пользователи, после публикации своего твита, сами смогут определять, кто может отвечать на него.

Напомним, Twitter появился в 2006 году. Социальная сеть созданная Джеком Дорси сразу завоевала всемирное признание.