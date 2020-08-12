Шойгу встретился в Иркутске с авиастроителями

Сергей Шойгу перелетел из Хабаровска в Иркутск Фото: Министерство обороны РФ

В среду, 12 августа, министр обороны России Сергей Шойгу перелетел из Хабаровска в Иркутск, чтобы посетить местный авиационный завод.

Там министр проверил выполнение государственного оборонзаказа: производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130.

Также глава ведомства собирается осмотреть производственные мощности Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут".

- В этом году завод поставил по ГОЗ партию учебно-боевых самолетов Як-130, которые предназначены для подготовки летчиков в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, - сообщили в министерстве обороны России.

Сайт kp.ru писал, что ранее во время своего визита в Хабаровск Шойгу встретился с врио губернатором края Михаилом Дегтяревым.