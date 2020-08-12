Мурашко рассказал, кому необходимо привиться от гриппа в первую очередь

Михаил Мурашко заявил, ч то привиться от гриппа должны в первую очередь врачи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава России заявил, что в первую очередь прививку от гриппа необходимо сделать медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, лёгких и с сахарным диабетом. Михаил Мурашко сказал, что им сделать прививку нужно скорее всего для собственного спокойствия, так как они находятся в группе риска.

«Этой категории пациентов просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа», - сказал Мурашко на брифинге, сообщает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что медицинские работники должны сделать прививку в первую очередь, чтобы обезопасить себя и пациентов.

«Для того, чтобы обезопасить и их (медицинских работников), и пациентов медицинских организаций объем вакцинации персонала должен составлять 80-85%»- отметил Мурашко.

Напомним, что врачи опасаются, что осенью наступит сезонная вспышка гриппа, которая в сочетании с коронавирусом может дать непредсказуемый результат.