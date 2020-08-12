Минздрав Беларуси заявил, что погибших в протестах нет

По данным Минздрава, к врачам обратился за помощью 51 человек после протестов в ночь с 11 на 12 августа Фото: REUTERS

Протестные акции после оглашения результатов выборов в Беларуси в ночь с 11 на 12 августа прошли в 25 населённых пунктах республики, заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она также написала в своём Telegram-канале, что в Минске и нескольких крупных городах люди пытались перекрыть движение на дорогах и открыто противостояли силовикам.

Также Чемоданова отметила, что, по информации Минздрава, к врачам обратился за помощью 51 человек. Различные травмы получили 14 сотрудников милиции и военных. Также в Министерстве не сообщили о погибших.