Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг и центральную нервную систему Фото: EAST NEWS

Коронавирус поражает не только легкие, но и мозг, а также центральную нервную систему. Об этом заявила президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.

- Те симптомы, которые первоначально привлекли повышенное внимание, а именно потеря обоняния и вкуса, являются прямым свидетельством поражения центральной нервной системы, - рассказала она в ходе форума "Здоровье нации - основа процветания России"

По словам врача, любой человек, перенесший COVID-19 даже в легкой форме, имеет изменения со стороны структур мозга.

Именно поэтому за прошедшие месяцы медики выявили множество случаев инсультов и других неврологический заболеваний, вызванных вирусом.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Первые партии препарата будут выпущены уже в течение двух недель. Их получат медицинские работники. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года. При этом вакцинация от COVID-19 в России будет исключительно добровольной.