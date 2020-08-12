Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы

Ефремов не числиться в базе данных Боткинской больницы Фото: Алена МАРТЫНОВА

Актер Михаил Ефремов, которого увезли на скорой из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было проходить слушание по делу о ДТП с его участием, не числится в базе данных Боткинской больницы. Ранее сообщалось, что именно туда был госпитализирован артист с подозрение на инсульт, сообщает источник ТАСС.

Актер, предположительно, может находиться в платном отделении больницы, у которого своя отдельная база. Об этом сообщил источник сайт kp.ru. Информация уточняется.

Напомним, что ДТП, виновником которого стал известный артист, случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который работал развозчиком морских продуктов. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, которые оказались не сопоставимы с жизнью.

Ефремова обвиняют в нарушении правил ПДД, повлекшие по неосторожности смерть человека. 11 августа должно было пройти очередное слушание по делу, но артисту внезапно стало плохо. Заседание перенесли на 18 августа.