МВД Беларуси сообщило, что задержаны более тысячи человек

В Беларуси за сутки задержали больше тысячи человек Фото: REUTERS

В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

- За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек, - написала она в своём Telegram-канале.

Она также рассказала в официальной сводке МВД, что в Минске движение транспорта перекрыли около 400 человек на проезжей части. За сутки, по словам Чемодановой, протестующие въехали на машинах в пятерых сотрудников правоохранительных структур.

Представитель МВД также сообщила, что группа протестующих напала на милицию с арматурами, правоохранители сначала открыли предупредительный огонь, это не сработало, и они ранили одного из нападавших.

- Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел, - заключила Чемоданова.