В Общественной палате прокомментировали идею увеличить отпуск многодетным родителям

Многодетным родителям хотят увеличить отпуск Фото: Евгения ГУСЕВА

В Общественной палате одобрили инициативу увеличить продолжительность отпуска для многодетных родителей. Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец поддержала идею продления оплачиваемого отпуска для этой категории населения до 35 дней.

«Инициатива замечательная: это очень хорошая прямая поддержка многодетных семей... Люди, у которых пока еще один или два ребёнка, могут стремиться к многодетности», — цитирует Волынец RT.

При этом член ОП добавила, что государству следует принять на себя часть таких отпускных, иначе работодатели могут начать отказывать в трудоустройстве многодетным родителям, чтобы избежать переплат.

Напомним, ранее увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 календарных дней родителям, у которых трое и более детей предложил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает сайт argumenti.ru.