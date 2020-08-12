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Мишустин анонсировал работу вызова 112 по всей России

Номер экстренных служб заработает до 2021 года
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Мишустин заявил, что номер 112 станет доступен всей России

Мишустин заявил, что номер 112 станет доступен всей России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России заявил, что номер экстренных служб 112 станет доступен жителям всей России к 2021 году. Об этом Михаил Мишустин сказал на заседании правительства в среду, 12 августа.

«Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что за время пандемии коронавируса в стране номером 112 пользовались граждане, которые хотели не только сообщить о каком-либо происшествии, но и воспользоваться информационной услугой специалистов по вопросам коронавирусной инфекции.

Экстренный номер 112, работавший только в пятидесяти шести регионах РФ из восьмидесяти пяти, теперь будет доступен всей стране.

Напомним, что экстренный номер 112 появился на территории России в 2013 году. Воронежская область стала первой, которая испытала на себе экстренный номер. Он является аналогом зарубежного 911. Ранее вызов можно было совершить только с мобильного телефона, позднее специалисты подключили к сети и городские номера.