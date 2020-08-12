В Шотландии поезд потерпел крушение

В Шотландии поезд сошёл с рельсов Фото: скриншот с видео

В Шотландии поезд сошёл с рельсов возле Стонхейвена после сильных ливней и наводнения в стране, сообщает BBC.

Пользователи социальных сетей сообщают, что поезд горит, а также, что состав перевозит порядка 15 автомобилей.

Поезд следовал из Абердина в Глазго Куин-стрит. Железнодорожная компания ScotRail заявила, что помогает в оказании экстренной помощи.

Отмечается, что к месту крушения поезда отправили 30 карет скорой помощи и медицинский вертолёт. Из-за сообщений очевидцев о столбе густого дыма над поездом к месту выехали и пожарные.

Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее сайт KP.ru сообщал о товарном поезде, сошедшем с рельсов в Канаде. Тогда в инциденте никто не пострадал, но после крушения загорелись сразу 10 вагонов из-за утечки топлива. Весь экипаж успел эвакуироваться.