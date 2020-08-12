Казахстан 17 августа планирует открыть перелёты с Россией

Казахстан с 17 августа собирается поэтапно возобновить полеты в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан с 17 августа планирует поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

- При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Власти республики планируют открыть сообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Беларусью, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией.