Казахстан 17 августа планирует открыть перелёты с Россией

Казахстан с 17 августа собирается поэтапно возобновить полеты в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан с 17 августа планирует поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

- При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Власти республики планируют открыть сообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Беларусью, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией.

Вопрос возобновления международных рейсов прорабатывают совместно Министерство индустрии и инфраструктурного развития и авиационные власти, учитывая все санитарно-эпидемиологические требования.

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения и карантин на следующий день после выявления первого заражённого коронавирусом, 16 марта. В стране приостановили почти всё пассажирское сообщение, были закрыты даже некоторые области. 1 мая руководство заявило, что с 20 июня страна начнёт поэтапно возобновлять международное сообщение. Сначала возобновили перелёты с Южной Кореей и Турция, но 5 августа Турция приостановила сообщение с Казахстаном.