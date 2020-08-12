Туроператоры опубликовали список бюджетных направлений для россиян

АТОР опубликовал самые бюджетные туры для россиян в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты АТОР определили самые бюджетные рейсы на период с 15-21 августа.

Так, тур в Абхазию с авиаперелетом и проживанием в двух звездочном отеле может обойтись в 23 тысячи рублей на двоих.

В Крым и Калининград туры варьируются в районе 30 тысяч рублей.

Самое популярное и долгожданное направление этого лета – Турция, держит бюджетные туры на уровне 40 тысяч рублей.

Перелет и проживание в четырех звездочном отеле Сочи обойдется россиянам в цену от 75 до 85 тысяч рублей.

Цена на аналогичные путевки в Анапу и Крым держится в диапазоне 70 тысяч рублей.

С полным списком бюджетных туров Россияне смогут ознакомиться на сайте АТОР.

А вот анонсированная ранее Танзания, оказалась для россиян не совсем бюджетным вариантом. Цены на перелет и проживание составляют от 134 до 184 тысяч рублей на двоих за неделю путешествия.

Ранее Майя Ломидзе заявила, что Танзания, как туристическое направление, «не выстрелила».